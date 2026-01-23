Natalia, estudiante de Publicidad y exalumna de la carrera de Música, llegó al escenario con una historia marcada por la reinvención personal. Aunque dejó formalmente sus estudios musicales por motivos personales, nunca se alejó del canto y actualmente forma parte de una banda, con la que interpreta a Olivia Rodrigo desde hace un año.

Con serenidad y seguridad, Natalia contó que, pese a estar en publicidad, continúa entrenando su voz con un profesor de canto y trabajando la imitación vocal y corporal de la artista. Animada por su entorno, decidió dar el salto y probar suerte en el programa.

En el escenario, anunció con firmeza que venía a imitar a Olivia Rodrigo, interpretando uno de sus temas más conocidos. Sin embargo, el jurado señaló que el timbre no lograba acercarse al de la cantante original y que hubo problemas de afinación, especialmente en los cambios y saltos vocales. Finalmente, ambos jurados coincidieron en que, para esta ocasión, la imitación no era suficiente, dándole dos votos en contra. ¿Crees que Natalia debería intentar con otro personaje en Yo Soy? ¿Su voz funcionaría mejor en un registro distinto?