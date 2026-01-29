Tras una muy buena recepción del público en su primera aparición, Miguel decidió regresar al casting, motivado por el respaldo que recibió luego de su debut en el programa. El participante contó que, desde entonces, comenzó a ser convocado para eventos interpretando a Frank Sinatra, lo que le permitió ganar experiencia y soltura sobre el escenario.

Durante esta segunda oportunidad, Miguel volvió a apostar por el icónico cantante. Su presentación fue destacada por su encanto escénico, el brillo vocal en los registros medios y altos, y la elección de una canción que conectó con el jurado.

Sin embargo, no todo fue elogio. El jurado señaló que aún existen vacíos escénicos, problemas en algunos pasajes en inglés y una falta de dominio corporal que impide transmitir completamente la seguridad y presencia que caracterizaban a Frank Sinatra. Aun así, reconocieron su potencial y el crecimiento mostrado desde su primera audición.

Finalmente, Miguel recibió dos votos a favor, lo que le permitió avanzar a la siguiente etapa. ¿Crees que Miguel logrará pulir su imitación para convertirse en un Frank Sinatra más sólido? ¿Podrá superar los nervios y convencer plenamente al jurado en la siguiente ronda?

