Mica llegó a Yo Soy con una propuesta cargada de intensidad y actitud, apostando por imitar a Chappell Roan. Estudiante de diseño de modas, con formación en teatro musical y experiencia previa cantando en bandas, la participante dejó claro desde el inicio que el escenario es su espacio natural.

Durante su presentación, el jurado destacó la energía escénica y la conexión que logró con el personaje, señalando que su timbre vocal resulta cercano y que tiene mucho margen para arriesgar aún más. Incluso se resaltó el espíritu rockero de su performance, alineado con una temporada que podría inclinarse hacia ese género.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Los jurados coincidieron en que hubo problemas de afinación, atribuidos en parte al desborde de energía y a los nervios del momento. A pesar de ello, reconocieron que hay material y potencial para pulir. Con dos votos a favor y uno en contra, Mica logró avanzar a la siguiente etapa del casting.