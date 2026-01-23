Mayi regresó al escenario de Yo Soy recordando su anterior paso por el casting, cuando se presentó imitando a Amanda Miguel con un recordado vestido verde. Esta vez, decidió arriesgarse con un nuevo personaje y apostar por Lucía Méndez, convencida de que cambiar también es parte del crecimiento artístico.

Antes de cantar, la participante compartió una emotiva anécdota familiar: solo su padre y su hermano sabían que había vuelto al programa, hasta que su audición apareció en los adelantos y su hermano organizó una reunión familiar para verla. Aunque confesó sentir vergüenza al inicio, decidió tomarse la experiencia con ligereza y volver a intentarlo.

En el escenario, Mayi interpretó a Lucía Méndez, pero el jurado fue claro en sus observaciones. Señalaron problemas de afinación, una interpretación plana y falta de matices y brillo vocal. Además, recalcaron que, al no existir muchas referencias de la artista cantando en vivo, la comparación se vuelve aún más exigente.

Finalmente, Mayi recibió dos votos en contra, quedando fuera de la competencia. ¿Crees que Mayi debería regresar a Yo Soy con otro personaje?