Marlon Ugaz regresó tras su paso por la primera temporada, nuevamente imitando a Bryan Arámbulo. El participante contó que, luego de su anterior audición, recibió comentarios positivos de su entorno y asumió el reto de trabajar aspectos que el jurado le había señalado, como la nasalidad y ciertos recursos interpretativos que bordeaban la parodia.

En esta nueva presentación, Marlon apostó por una interpretación más natural y controlada. Si bien el jurado reconoció avances en su propuesta vocal, también advirtió una baja en la energía escénica y algunas dificultades para sostener la intensidad del personaje durante la canción.

Mientras uno de los jurados destacó conocer su trabajo previo y confió en su potencial para seguir creciendo dentro de la competencia, otro expresó su preocupación por los momentos en los que la imitación se acerca a la parodia, un riesgo frecuente al abordar este personaje. Finalmente, Marlon obtuvo los votos necesarios para avanzar a la siguiente etapa, aunque con claras observaciones por mejorar.