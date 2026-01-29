María llegó al casting de Yo Soy respaldada por varios años de experiencia sobre los escenarios. La participante contó que canta desde los 11 años y forma parte de una agrupación, con la que se presenta en todo tipo de eventos.

Según explicó, su versatilidad vocal le permite interpretar distintos géneros, pero fueron justamente las comparaciones del público las que la impulsaron a dar el paso hacia el programa. En más de una ocasión, le dijeron que su voz se parecía a la de Maritza Rodríguez, motivo por el cual decidió asumir el reto y presentarse como su imitadora.

Durante su presentación, María demostró un timbre atractivo y una buena calidad vocal, algo que el jurado no tardó en reconocer. Sin embargo, las observaciones apuntaron a un punto clave: la falta de construcción del personaje. Coincidieron en que cantaba muy bien como artista, pero no lograba transmitir la intención, actitud ni presencia escénica propias de Maritza Rodríguez.

A pesar de intentar una segunda canción para reforzar su propuesta, el veredicto no cambió. Con dos votos negativos, María quedó fuera de la competencia, aunque recibió el consejo de explorar otro personaje y volver a intentarlo en una próxima oportunidad. ¿Crees que María debería regresar con una nueva imitación que potencie aún más su talento?

