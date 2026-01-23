Después de diez años, Marcelo volvió a pisar el escenario, un lugar que él mismo describió como “familiar”, recordando aquel casting al que llegó desde Ayacucho casi sin pensarlo. En aquella ocasión, los nervios, el viaje y la presión le jugaron en contra, pero hoy la historia fue distinta.

El participante contó que, tras esa experiencia, no se alejó de la música y que actualmente es músico, cantante y director de su propio grupo de mariachis. Esta vez, llegó más preparado y con una meta clara: reivindicarse.

Sobre el escenario, Marcelo se presentó imitando a Brian Johnson, mostrando un timbre limpio y cercano al original. Aunque el jurado señaló que podía matizar más la actuación y cuidar algunos finales de frase, coincidieron en que su interpretación fue sólida.

Uno de los jurados destacó su intensidad vocal, pero también le recomendó regular los agudos para no forzar la garganta y poder sostener varias presentaciones a la semana. Aun así, el balance fue positivo y Marcelo recibió dos votos de aprobación, asegurando su pase a la siguiente etapa. ¿Podrá Marcelo mantener la potencia de Brian Johnson sin descuidar su voz? ¿Logrará sorprender aún más en la próxima fase?