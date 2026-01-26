Marcelo regresó al escenario con la convicción intacta. El participante recordó que no haber quedado entre los 24 fue un golpe duro, aunque también recibió el respaldo del público, que le escribió asegurándole que merecía pasar.

Tras su salida del programa, Marcelo no se detuvo. Contó que empezó a recibir presentaciones y que incluso salió de gira, viajando a Huaraz y Huancayo, siempre interpretando al mismo artista. En esta nueva audición, el jurado destacó que este tipo de imitación exige potencia, presencia y energía constante para conectar con el público.

Las devoluciones fueron claras y positivas: la interpretación fue más sólida, el mensaje se entendió y la actitud estuvo a la altura del personaje. Por ello, Marcelo recibió tres votos a favor, asegurando su pase a la siguiente etapa de la competencia. ¿Crees que Marcelo podrá mantenerse firme en la competencia imitando a Vince Neil?

