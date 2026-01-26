Lisseth vivió su primera experiencia en el programa impulsada por sus amigos, quienes la animaron a enviar su video de casting. De nacionalidad venezolana y residente en Huánuco desde hace seis años, la cantante contó que viajó en moto hasta Lima exclusivamente para presentarse en el programa, demostrando desde el inicio su compromiso con la música.

Antes de subir al escenario, Lisseth explicó que actualmente se dedica profesionalmente al canto en Huánuco y que decidió asumir el reto de imitar a Selena Quintanilla, uno de los personajes más queridos y exigentes del formato. Con energía y actitud, anunció con fuerza su personaje y dio inicio a su presentación.

El jurado reconoció su entrega, carisma y energía escénica, además de destacar el esfuerzo que implicó su llegada al casting. Sin embargo, también señalaron observaciones importantes: no lograron identificar con claridad el timbre ni el acento característico de Selena, y algunos recursos utilizados durante la presentación no correspondían a la época ni al estilo de la artista.

Aunque uno de los jueces valoró su potencial y le otorgó un voto a favor, Lisseth recibió dos votos en contra, quedando fuera de la competencia. ¿Crees que Lisseth debería regresar a Yo Soy con una imitación más trabajada de Selena Quintanilla?

