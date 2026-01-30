Yo Soy castings 2026: ¡Leonardo Navarro trae elegancia y cumbia y al casting!
El jurado pidió más por puro goce.
Leonardo Navarro pisó el escenario por primera vez para imitar a Américo de Chile, personaje que ya conoce el rigor de los concursos. “A Yo Soy es la primera vez, pero he estado en La Voz Perú y Campeón de Campeones”, contó antes de cantar.
Desde la primera interpretación, Ricardo Morán fue claro: “Me has hecho recordar al verdadero Américo en este escenario”, aunque pidió ajustes en el timbre. Aun así, marcó un sí inmediato. Cachín, sin embargo, pidió una segunda canción, y fue ahí donde Leonardo terminó de convencerlos. “Yo no necesitaba otra canción para decir que sí”, admitieron tras verlo soltarse con mayor fuerza y presencia.
El jurado coincidió en que la elegancia, actitud y manejo escénico están ahí, y que solo queda pulir detalles. Con tres sí, Leonardo avanzó a la siguiente ronda. ¿Logrará afinar el timbre y consolidar al Américo definitivo? ¿Qué mostrará en la próxima etapa?
