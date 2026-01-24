Laura Baltazar, regresó al escenario con una historia marcada por crecimiento y emoción. Tras su anterior audición, la cantante logró más contratos gracias a haber mencionado el nombre de su orquesta e incluso tuvo la oportunidad de cantar junto a la propia Brunella Torpoco, artista que hoy volvió a imitar.

Antes de presentarse, Laura contó que dedicaba esta audición a su madre, quien falleció hace siete años tras luchar contra el cáncer. “Eso fue lo que ella me enseñó: a luchar”, dijo visiblemente emocionada. Sin embargo, su primera canción no convenció del todo. Ricardo Morán detuvo la presentación y fue directo: “Siento que has escogido muy mal la canción y la estás cantando con un nivel de energía nulo”. Incluso le preguntó si realmente quería pasar la audición.

Con su segunda canción esta vez, la energía y la intención fueron distintas. Al finalizar, Ricardo fue claro: “Gracias por cantar esta canción, ahora sí”, dándole el sí. Cachín también respaldó la decisión y celebró su avance.

¿Logrará consolidar a Brunella Torpoco en las próximas galas? ¿Qué mostrará ahora que ya encontró la canción correcta?

