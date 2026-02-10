Esta vez se reunieron a once participantes dispuestos a dejarlo todo en el escenario. La jornada inició con Marco Llontop, seguido por Omar y Marco Arteaga como El Gran Combo, quienes encendieron el ambiente con sabor caribeño.

Luego fue el turno de Tony Lindo como Pedro Suárez Vértiz, Jiar Castro como Lenny Kravitz y Víctor Bazán como Rodrigo Tapari, mostrando potencia y presencia. La lista continuó con Antonino Cueva como James Blunt, Juan y Anderson como Jowell y Randy, y María Fernanda Rojas como Olivia Rodrigo, sumando diversidad de estilos.

En la recta final se presentaron Fer Sosa como Gustavo Cerati, Ricardo Escuza como Liam Gallagher y Mijail Carrizales como Sergio Dalma, cerrando una noche cargada de matices.

Tras la deliberación, el jurado anunció a los clasificados a la ronda final de selección:

✅ Jowell y Randy (Juan y Anderson)

✅ Pedro Suárez Vértiz (Tony Lindo)

✅ El Gran Combo (Omar y Marco Arteaga)

✅ Liam Gallagher (Ricardo Escuza)

✅ Gustavo Cerati (Fer Sosa)

La competencia se estrecha y cada vez falta menos para conocer a los elegidos definitivos.

