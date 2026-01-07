Yo Soy castings 2026: La segunda canción no cambió el destino en el casting de Enrique Bunbury
Viajó por primera vez al casting con la ilusión intacta, pero la balanza del jurado no terminó de inclinarse.
Jordan, arquitecto de profesión, llegó desde Huancayo decidido a cumplir su sueño al imitar a Enrique Bunbury. “Vine especialmente por el casting”, contó antes de cantar, después de asegurar la semenjanza vocal y fisica que mantenía con el artista.
Tras su primera interpretación, Jely fue clara al señalar que, aunque había un color vocal parecido, faltaban seguridad escénica y matices, dándole el no.Cachín pidió una segunda canción, donde apostó por él con un sí, pero Ricardo mantuvo su postura negativa al considerar que la imitación no se consolidaba. Con dos votos en contra, Jordan no pasó a la siguiente ronda.
¿Pesó más el nerviosismo que el talento? ¿Qué otras sorpresas traerán los castings?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!