Yo Soy castings 2026: La revancha de Libni: tres intentos y un mismo sueño en Yo Soy
La cantante volvió al escenario con el mismo personaje que la acompaña desde niña.
Libni, cantante de la selva que vive en Lima desde hace tres años, regresó al escenario con una historia de perseverancia. Ha participado tres veces en el programa, en Yo Soy Kids, en 2014 y ahora, apostando por el mismo personaje: Laura Pausini.
Antes de cantar, recordó que su regreso fue casi inesperado: “Un amigo me grabó y mandó el video sin que yo ensaye”. Al interpretar al personaje, el jurado reconoció su talento, aunque no hubo consenso. Jely fue directa al señalar que “tienes un timbre muy bonito, pero no se parece al de Laura Pausini”, mientras que Ricardo y Cachín valoraron su evolución y le dieron el sí, permitiéndole avanzar.
¿Será esta vez el camino definitivo para Libni? ¿Logrará acercarse más al personaje en las siguientes rondas?
