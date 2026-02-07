La competencia continúa subiendo de nivel y esta nueva batalla lo dejó claro: el talento debe sostenerse de principio a fin. En esta ronda se enfrentaron Robert Smith, Laura Pausini, David Summers, Maricarmen, Gustavo Cerati, Sergio Dalma, Pedro Suárez-Vértiz, Lucho Barrios y Alex Turner, en un cruce de estilos que puso a prueba voz, interpretación y carácter escénico.

Tras escuchar atentamente cada presentación, el jurado decidió que Laura Pausini, Gustavo Cerati, Sergio Dalma, Pedro Suárez-Vértiz, Lucho Barrios y Alex Turner continúen en competencia, al demostrar mayor solidez en la construcción de sus personajes. ¿Estás de acuerdo con la decisión del jurado?