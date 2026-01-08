Herrman llegó al escenario con una propuesta sólida y muy ligada a su trayectoria. Músico de profesión, DJ, sonidista y profesor de guitarra y piano, contó que dedica su vida por completo a la música y que actualmente integra dos bandas tributo, una de ellas dedicada precisamente a David Bowie, artista al que decidió imitar en esta oportunidad.

Antes de cantar, explicó que ya ha interpretado a este personaje en vivo durante el último año, aunque actualmente alterna su trabajo con otro tributo a Alice in Chains. Al presentarse como David Bowie, mostró conocimiento del estilo y la esencia del artista, lo que llamó de inmediato la atención del jurado. Si bien le señalaron que debía trabajar un color vocal más oscuro y afinar detalles técnicos para lograr mayor definición, también destacaron el enorme potencial interpretativo y las posibilidades de juego escénico que ofrece el personaje.

Finalmente, Herrman pasó a la segunda ronda con votos a favor, recibiendo la recomendación de explotar aún más la caracterización y tomarse el reto con total entrega. ¿Logrará consolidar un David Bowie memorable en competencia? ¿Qué mostrará en la siguiente etapa?

