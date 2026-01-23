Kiara pisó por primera vez un escenario de televisión peruana y lo hizo decidida a intentarlo todo, aun reconociendo que no es cantante profesional. La participante contó que viene tomando algunas clases y que este año se propuso atreverse a lo que antes no, enfrentando sus miedos y apostando por una oportunidad que no quería dejar pasar.

Sobre el escenario, Kiara eligió interpretar a Alejandra Guzmán, un personaje exigente tanto en lo vocal como en lo actoral. Desde el inicio, el jurado destacó que existía intención y acercamiento, pero señalaron que aún faltaban matices, técnica vocal, fuerza interpretativa y presencia escénica, elementos clave en una artista tan intensa como la cantante mexicana.

Los jueces coincidieron en que la imitación se sintió pequeña frente a la magnitud del personaje, destacando que, aunque conoce la letra, todavía no logra transmitir la energía con la que Alejandra Guzmán conecta con sus canciones. Por ello, Kiara recibió una respuesta negativa, aunque fue animada a regresar y seguir preparándose. Lejos de rendirse, la participante aseguró que volverá, convencida de que este primer paso es parte de su proceso. ¿Debería volver a intentar con Alejandra Guzmán o apostar por otro personaje?