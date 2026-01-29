Con apenas 18 años, Kiara llegó por primera vez al escenario de Yo Soy, aprovechando que recién alcanzó la edad para postular al casting. La joven contó que descubrió su voz durante la pandemia, cuando empezó a hacer covers en YouTube, inicialmente influenciada por el K-pop, conocidos por su exigencia vocal y presentaciones en vivo.

Con el tiempo, su interés musical se amplió hacia el género urbano, estilo que viene explorando desde hace aproximadamente un año en su canal, donde combina canto y presencia escénica. Esa evolución la llevó a elegir como personaje a Emilia Mernes, una de las artistas más populares del pop urbano actual.

En el escenario, Kiara interpretó a Emilia con seguridad, sensualidad y frescura, logrando una conexión inmediata con el jurado. Destacaron que el personaje estaba bien integrado, con un timbre cercano, soltura corporal y una actitud acorde al estilo de la cantante argentina.

Las devoluciones fueron claras y positivas: el jurado coincidió en que la joven cantante tiene una base sólida, buena proyección y carisma, por lo que recibió tres votos a favor, asegurando su pase a la siguiente ronda del programa. ¿Crees que Kiara podría convertirse en una de las revelaciones de esta temporada de Yo Soy?

