Llega por segunda vez Kevin Palomino, quien ahora decidió apostar por un nuevo camino. Tras haber participado anteriormente como Christian Yaipén, regresó al escenario con una balada distinta y un nuevo reto: imitar a Álvaro Torres.

“Me gustan las baladas y he visto que este personaje siempre viene, pero nunca llega a galas”, explicó antes de cantar. Kevin interpretó dos temas, incluso a pedido de Cachín, quien quiso escucharlo un poco más. Aunque el jurado reconoció que “canta muy bonito”, también fue claro con las observaciones. Jely señaló que le faltaba transmitir más emoción y subir la energía: “Para Álvaro Torres hay que llenar el escenario”, dijo antes de darle un no.

Por su parte, Cachín destacó que no estaba lejos del personaje y le dio un sí alentador. Sin embargo, Ricardo fue contundente: “Lo haces bien, pero no me emociona ni me conmueve”, explicando que la interpretación actoral fue el punto más débil.

Con dos votos en contra, Kevin no pasó a la siguiente ronda. ¿Podrá regresar con más experiencia? ¿Qué otros personajes sorprenderán en los castings?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!