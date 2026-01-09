Katherine llegó por primera vez al escenario de Yo Soy decidida a demostrar su talento. Cantante de profesión y esposa de Josimar, recordado finalista del programa, confesó que fue él quien la impulsó a animarse a audicionar. Desde su presentación, Katherine dejó clara su apuesta: imitar a Ivy Queen. Con seguridad y presencia escénica, interpretó el tema con fuerza, actitud y conexión con el personaje, logrando captar rápidamente la atención del jurado.

Si bien recibió observaciones técnicas sobre proyectar más la voz y afinar aún más el timbre, los jueces coincidieron en que la actitud le sobra y que su imitación tiene gran potencial de crecimiento. “Bota la voz para afuera, métele brillo”, fue una de las recomendaciones clave. El veredicto fue unánime: Katherine obtuvo dos sí y aseguró su pase a la siguiente ronda del casting. ¿Logrará pulir su personaje y consolidarse como una de las imitadoras más fuertes de la temporada?

