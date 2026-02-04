Julio, reconocido como uno de los imitadores más emblemáticos de Juan Luis Guerra en la historia del programa, decidió cerrar ese ciclo y apostar por un nuevo reto artístico.

Durante su presentación, Julio explicó que con Juan Luis Guerra sentía haber llegado a un techo creativo, tanto en el programa como en su carrera, por lo que optó por renovarse y asumir un personaje que siempre estuvo entre sus opciones: Rubén Blades.

El participante destacó su admiración por el artista, a quien considera uno de los máximos referentes de la salsa mundial y un narrador excepcional de historias sociales y humanas. Esa convicción se reflejó en el escenario.

Desde los primeros segundos de la audición, el jurado reconoció la solidez del personaje. La interpretación fue clara, segura y con identidad propia, lo que llevó a una reacción inmediata: pase a la siguiente ronda sin necesidad de mayores observaciones.

