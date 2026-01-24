Juan Araníbar llegó a la competencia confesando que, desde el regreso del programa, cada temporada se ha dedicado a “fabricar” un nuevo personaje, aunque nunca se animó a presentarse por culpa de los nervios. Esta vez, algo cambió. “En mi cabeza dije: es el momento”, contó antes de salir a escena.

Juan llegó para imitar a Willy González, decisión que terminó de sellar al quitarse los lentes y asumir por completo la caracterización. Su presentación fue disfrutada por el jurado y recibió felicitaciones por la energía y la entrega. Sin embargo, el veredicto fue claro. “Lo has disfrutado y eso se valora, pero no estamos viendo una imitación”, señalaron, explicando que, aunque hubo actitud, la voz y el timbre no lograron acercarse al personaje.

A pesar del resultado, el momento fue tomado con buen ánimo por el participante, quien valoró haber vencido finalmente el miedo que lo había frenado por temporadas. El jurado fue directo pero respetuoso, dejando en claro que el escenario exige algo más que intención.

¿Se animará Juan a volver con un nuevo personaje? ¿Logrará transformar esa valentía en una verdadera imitación?

