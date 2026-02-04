Juan pisó por primera vez el escenario con una mezcla de nervios y emoción. Nacido en Tacna y residente en Lima desde hace varios años, explicó que el trabajo y las responsabilidades le impidieron intentar antes el casting.

Actualmente se desempeña en el área de seguridad de una empresa de servicios de cable e internet, pero dejó en claro que la música lo acompaña desde niño. Recordó la influencia de su hermano mayor y un baúl lleno de vinilos, especialmente de Leonardo Favio, cuyas baladas marcaron su sensibilidad musical.

Con caracterización incluida, Juan se presentó como el recordado cantante e interpretó una de sus canciones más emotivas. La entrega fue evidente y el sentimiento estuvo presente desde el inicio.

Sin embargo, el jurado fue directo en su evaluación. Señalaron que la interpretación estuvo lejos del timbre de Leonardo Favio, con problemas de afinación y una caracterización que no lograba sostener al personaje. A pesar de valorar su pasión y compromiso, ambos votos fueron negativos.

