José Carlos volvió al escenario luego de una década, recordando que su primera participación fue cuando aún era escolar. Hoy, con una trayectoria distinta, regresó como profesor de Ciencias Sociales e Historia, decidido a darse una nueva oportunidad artística.

Para esta audición, apostó por Beto Cuevas y desde los primeros versos dejó ver una interpretación cuidada y consciente. El jurado destacó que realizó elecciones vocales educadas, evidenciando una base técnica sólida en la colocación de la voz y el manejo del aire. No obstante, señalaron que en algunos pasajes bajó demasiado el volumen para sostener la afinación, lo que restó potencia a la interpretación.

Además, recibió recomendaciones claras sobre fortalecer la actuación escénica y ajustar mejor la caracterización física, especialmente en el vestuario y el look del personaje. Aun así, ambos jurados coincidieron en su potencial y le otorgaron el pase a la siguiente etapa. ¿Logrará potenciar su voz con mayor técnica? ¿Podrá consolidar una imitación más sólida de Beto Cuevas en las próximas rondas?

