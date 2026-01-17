Jorge llegó al casting respaldado por su experiencia musical. Actualmente lidera una orquesta salsera, que es su principal fuente de trabajo. Aunque nunca se ha presentado formalmente como imitador, aseguró haber recibido múltiples comentarios sobre el parecido de su voz con la del artista que eligió representar.

En el escenario, apostó por Willie Colón, a quien considera uno de los máximos exponentes de la salsa a nivel mundial. Desde los primeros versos, el jurado reconoció que el timbre y la intención estaban bien encaminados, lo que le permitió obtener rápidamente el primer voto a favor.

No obstante, también recibió observaciones técnicas. Los jueces señalaron momentos de interpretación plana, falta de matices y mayor peso vocal, además de recomendarle escuchar con más atención y absorber con mayor detalle los elementos característicos del personaje. Aun así, coincidieron en que Jorge tiene las herramientas necesarias para crecer en el proceso.

Con dos votos positivos, el salsero logró avanzar a la siguiente etapa del casting, dejando claro que su reto será profundizar en los detalles para consolidar una imitación más completa de Willie Colón.