John llegó a los castings desde Arequipa. En el escenario, se presentó como José José, mostrando una técnica vocal sólida y una interpretación que llamó rápidamente la atención del jurado. Aunque señalaron que su imitación aún se mantiene en un registro algo superficial, destacaron que existe una base clara para profundizar y pulir el personaje.

Los jueces coincidieron en que John tiene potencial real, tanto vocal como interpretativo, y que con mayor trabajo corporal y naturalidad podría consolidar una imitación más orgánica. Tras pedirle una segunda canción y confirmar su capacidad vocal, el jurado tomó una decisión positiva.

Finalmente, John recibió el sí y avanzó a la siguiente etapa, dejando claro que su talento va más allá del volante y que José José podría abrirle nuevas oportunidades.

