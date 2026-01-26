Jesús volvió al escenario de Yo Soy con una historia marcada por el éxito viral. Tras su primera audición, el imitador contó que el video de su presentación alcanzó millones de reproducciones en Instagram y TikTok, lo que le abrió las puertas a contratos y nuevas oportunidades artísticas.

Sobre el escenario, Jesús interpretó a Beéle, logrando convencer al jurado por el parecido en la voz y la solidez de su propuesta musical. Si bien le recomendaron trabajar más la corporalidad y sumar sensualidad al personaje, coincidieron en que el imitador tiene una base fuerte y mucho potencial para crecer en la competencia.

Con tres votos a favor, Jesús aseguró su pase a la siguiente etapa. ¿Crees que Pascarella podrá imponerse si le toca enfrentarse a otro Beéle en competencia? ¿Será uno de los imitadores más fuertes de esta temporada?

