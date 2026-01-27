Yo Soy castings 2026: ¡Jeremy vuelve como Sebastián Yatra y se adueña del escenario!
Mostró progreso y actitud, pero la voz sigue siendo el gran reto.
Jeremy regresó decidido a imitar a Sebastián Yatra, el mismo personaje con el que ya había probado suerte antes. “He trabajado la voz con profesores de canto y ya no siento los nervios de antes”, explicó antes de su presentación.
Durante la audición, el jurado notó el cambio. Jely destacó que “hay una mejora clara en la corporalidad y ahora te adueñas más del escenario”, felicitándolo por disfrutar el momento. Sin embargo, el punto clave volvió a ser la voz. “Todavía el timbre no está, hay un camino que seguir recorriendo”, le señalaron, recalcando que la seguridad aún aparecía de forma intermitente.
Pese al esfuerzo, los tres jurados coincidieron en que aún faltaba consolidar la imitación. “Físicamente hay parecido, pero necesitamos creer que eres Sebastián Yatra”, le dijeron antes de darle un no unánime y alentarlo a seguir practicando.
¿Volverá Jeremy por una nueva oportunidad? ¿Logrará finalmente convencer al jurado?
