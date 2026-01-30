Ítalo Lescano regresó al programa. Esta vez llegó decidido a demostrar que había sumado “más dedicación y perseverancia” a su imitación, luego de contar que su primera participación le trajo reconocimiento y contratos. Ítalo apareció caracterizado como Miguel Bosé, dejando atrás a Eros Ramazzotti, personaje que lo hizo conocido.

Sin embargo, tras la primera canción, Ricardo fue directo: “¿Y la dedicación dónde quedó? Esta audición está muy floja”. Aunque Cachín le dio la opción de una segunda canción, el resultado no cambió.

Jely también fue clara: “No he visto dominio escénico ni intención corporal, y eso en Miguel Bosé es fundamental”. A pesar de que reconocieron que el timbre se acerca, coincidieron en que faltó trabajo real y presencia. Los tres jurados dijeron no, dejando a Ítalo fuera de la siguiente ronda.

¿Podrá volver a reinventarse más adelante? ¿Fue la presión del regreso lo que jugó en contra?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!