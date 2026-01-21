Fedele de Palma, italiano que vive en el Perú desde el 2020, se presentó para imitar a Toto Cutugno, uno de los cantautores más importantes de Italia. “He venido también para que sea un orgullo para todos los italianos que viven en el Perú”, contó antes de cantar.

Al interpretar “Buongiorno Italia”, los nervios le jugaron una mala pasada, pero el jurado le dio una nueva oportunidad. “El timbre está muy bien”, señalaron, aunque le pidieron trabajar la caracterización y sumar canciones en español. Cachín y Jorge Henderson coincidieron en el potencial del personaje y le dieron el sí, destacando que Toto Cutugno también conquistó al público latino.

¿Logrará perfeccionar el personaje? ¿Se animará a cantar en español en la siguiente ronda?

