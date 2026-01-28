Peter, quien canta los fines de semana y recibió el empuje de su familia y amigos, llegó decidido a imitar a Pedro Suárez-Vértiz. Antes de presentarse, confesó: “Ellos siempre me apoyan en el tema del arte”, aunque algunos amigos también le advirtieron que el personaje podía no ser el indicado.

Al iniciar su presentación como “Yo soy Pedro Suárez-Vértiz”, el jurado fue directo. Ricardo Morán señaló: “No está parecido el timbre y hemos tenido problemas de letra”, marcando su voto en contra. Jely reconoció que había estudio del personaje, pero fue clara al decir que “en lo vocal todavía falta trabajar”.

Finalmente, los jueces coincidieron en que, pese a la ilusión y el esfuerzo, Peter no pasó a la siguiente ronda. Una vez más, quedó claro que en el escenario de Yo Soy, el miedo, las dudas y no afinar los detalles a tiempo pueden jugar en contra. ¿Debió elegir otro artista? ¿Volverá con un nuevo personaje? La competencia recién empieza.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!