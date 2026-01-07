Lucho, llegado desde Chimbote, subió al escenario impulsado por el amor de sus nietas, quienes lo animaron a presentarse para “inmortalizarlo”. Actualmente en Lima siguiendo un tratamiento contra el cáncer, contó que el casting coincidió con sus sesiones médicas.

Con voz firme, Lucho se presentó como Michel del Perú, un artista que conoció desde niño y que marcó su vida. Su interpretación estuvo cargada de sentimiento y sensibilidad, tanto así que emocionó al jurado. Aunque le señalaron que debía cuidar la afinación para que la emoción no le juegue en contra, destacaron su autenticidad y conexión con la canción.

Finalmente, Lucho pasó a la siguiente etapa con dos votos a favor, recibiendo además mensajes de aliento, felicitaciones por su cumpleaños y palabras de apoyo para su salud. ¿Qué nuevas emociones traerá en la siguiente ronda?

