Guineo llegó al escenario con un bajo y una historia marcada por la música desde la adolescencia. Aunque actualmente se desempeña como bartender, confesó que la guitarra y la composición siempre han sido parte esencial de su vida artística.

Durante su presentación, Guineo decidió imitar a Marciano Cantero, recordado vocalista de Los Enanitos Verdes. Su voz y cercanía al personaje llamaron de inmediato la atención del jurado.

Aunque hubo observaciones técnicas, el balance fue claro: hay mucho potencial para crecer y recibió votos positivos. Emocionado, Guineo agradeció la oportunidad y resaltó lo significativo que fue recibir el respaldo del jurado sin dudar. ¿Logrará consolidar su personaje en la próxima ronda? ¿Hasta dónde llegará su camino en la competencia?

