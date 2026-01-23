Desde Ica, Guillermo, de 29 años, llegó decidido a tentar suerte en el casting acompañado del apoyo incondicional de su familia. El participante contó que viajó junto a su mamá, quien lo esperaba fuera del canal, y recordó que en una ocasión anterior asistió con su prometida, con quien ya conversa sobre los planes de boda.

Sobre el escenario, Guillermo anunció que interpretaría a Elvis Presley, uno de los personajes más exigentes del formato. Sin embargo, desde los primeros segundos de la presentación, el jurado notó errores en la letra, problemas con el inglés y una imitación que no lograba conectar ni vocal ni escénicamente con el icónico cantante.

Las observaciones fueron directas: no dominaba la canción, mezcló partes de distintas estrofas y el timbre no se acercaba al del personaje. Además, el jurado señaló que no logró transmitir la presencia ni el movimiento característico de Elvis, elementos clave para una imitación sólida.Por ello, Guillermo recibió la negativa del jurado, junto a la recomendación de estudiar más al artista y regresar con una propuesta completa. ¿Crees que Guillermo debería volver mejor preparado para imitar a Elvis Presley?

