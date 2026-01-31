Gabriella Esquivel llegó a Yo Soy desde San Martín de Porres con una historia marcada por la música y la disciplina. Estudiante universitaria de la carrera de Música, la participante confesó que su mayor inspiración fue su padre, cantante y miembro de un cuarteto, quien despertó en ella el interés por seguir este camino artístico.

Formada como cantante lírica y especializada en ópera, Gabriella asumió uno de los mayores retos de la noche al interpretar a Billie Eilish, un personaje completamente distinto a la técnica vocal a la que está acostumbrada. “Es casi un sacrilegio que alguien de lírico cante popular”, confesó antes de subir al escenario.

Sin embargo, el jurado quedó cautivado por la suavidad de su voz, la emotividad de su interpretación y el control vocal que logró mantener pese al cambio de estilo. Los comentarios no se hicieron esperar: destacaron su voz, su actitud y la sensibilidad con la que abordó una canción compleja.

Uno a uno, los jurados le dieron su respaldo, sellando su pase con tres votos afirmativos y dejando claro que su propuesta tiene mucho potencial para crecer en la competencia.

