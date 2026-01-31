Freud volvió a pisar el escenario de Yo Soy con la experiencia de haber sido parte del programa en temporadas anteriores. El participante recordó que formó parte de la temporada 28, en plena pandemia, donde llegó a presentarse en galas.

Actualmente, Freud se desempeña como diseñador gráfico, aunque nunca dejó de lado la música, actividad que continúa desarrollando los fines de semana. Esta vez, decidió regresar al programa con un nuevo reto artístico, apostando por un personaje completamente distinto.

En esta audición, Freud se presentó como Colin Hay. Desde el inicio, el jurado reconoció la dificultad del timbre del personaje y destacó que la interpretación iba por buen camino.

Sin embargo, durante la presentación, los jurados decidieron detenerlo para evitar que la performance se viera afectada. Señalaron que había una ligera parodia en la voz, producto de una excesiva nasalidad, aunque recalcaron que el timbre estaba cercano y que el personaje tenía potencial.

Pese a las observaciones, el balance fue positivo. El jurado valoró la experiencia, el conocimiento del escenario y la intención artística de Freud, otorgándole votos a favor y dándole la bienvenida a la siguiente etapa de la competencia. ¿Logrará pulir su imitación de Colin Hay y sorprender en las próximas rondas? ¿Será este nuevo personaje el camino para llegar más lejos en Yo Soy?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!