Freddy llegó desde Ventanilla para vivir por primera vez la experiencia del programa imitando a Johnny Orozco. Aunque no es cantante profesional, confesó que cantar es algo que ama y que decidió “venir a ver cómo me va”.

Antes de subir al escenario, el jurado destacó su actitud y emoción. “Esto es una experiencia muy fuerte y te felicito por la valentía”, le dijeron. Sin embargo, tras interpretar Suéltame, las devoluciones fueron claras. “Me estoy volviendo loco con la desafinación”, comentó Ricardo antes de darle el no. Jely coincidió y agregó: “Tienes una linda energía, se nota que lo disfrutas, pero esta imitación aún necesita mucho trabajo”.

Aunque no pasó a la siguiente ronda, Freddy se fue agradecido por la oportunidad. ¿Volverá más preparado? ¿Se animará a intentarlo otra vez?

