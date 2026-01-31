Yo Soy castings 2026: ¡Franklin no convenció al jurado imitando a J Balvin
El cantante venezolano llegó al casting asegurando estar de gira por el Perú, pero su presentación no logró superar las observaciones técnicas del jurado.
Franklin Moreno se presentó por primera vez en Yo Soy con mucha seguridad. De nacionalidad venezolana, el participante contó que lleva varios años recorriendo el Perú y que actualmente realiza presentaciones en distintas provincias con un tributo musical.
Sobre el escenario, Franklin explicó que inició su carrera interpretando música propia, pero que fue su equipo de trabajo quien lo motivó a apostar por la imitación de J Balvin.
Sin embargo, durante su audición, el jurado detectó problemas de afinación, respiración y estabilidad vocal, observaciones que se hicieron más evidentes conforme avanzaba la interpretación. Aunque al inicio se percibió cierta cercanía en el timbre, los jueces coincidieron en que la imitación se fue desarmando.
Pese a su experiencia en escenarios y su confianza, Franklin Moreno recibió votos negativos y no logró avanzar a la siguiente etapa del casting, llevándose como recomendación seguir trabajando la técnica vocal y regresar mejor preparado.
