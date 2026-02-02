Félix Vásquez regresó por tercera vez al escenario, esta vez decidido a defender el personaje con el que inició su camino: Fito Páez. “He practicado el personaje durante cuatro semanas”, explicó antes de cantar, dejando claro que no era un intento improvisado.

Su interpretación tuvo momentos destacados, pero también observaciones claras. Cachín fue directo: “Yo te digo que sí, creo que puedes mejorar”. Jely, en cambio, señaló que aún faltaba naturalidad: “Siento que todavía está faltando más peso y salir un poco de la característica”.

Finalmente, Ricardo inclinó la balanza. “Fito es un artista muy parodiable, tiene un esquema corporal muy particular”, explicó antes de darle el sí, aunque dejando una tarea pendiente: trabajar movimientos y manerismos. Con dos votos a favor, Félix avanzó a la siguiente ronda.

¿Logrará pulir ese esquema corporal tan característico? ¿Será esta la vez definitiva para consolidar su imitación?

