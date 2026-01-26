Estrella llegó al casting con una historia que llamó la atención del jurado: es estudiante de Medicina Humana, cursa el segundo ciclo y, aunque en un inicio soñó con dedicarse de lleno a la música, hoy considera el canto como un hobby que equilibra con su exigente carrera universitaria.

La participante explicó que su amor por la música nació gracias a la inspiración de su hermano, quien tomaba clases de canto. Al acompañarlo, despertó en ella el deseo de cantar y decidió formarse junto a él, encontrando un espacio para la música pese a las exigencias de la medicina.

Sobre el escenario, Estrella interpretó a Carla Morrison. El jurado fue claro en sus observaciones: si bien su canto fue correcto y agradable, no lograron percibir una imitación sólida ni una interpretación con la fuerza emocional necesaria para llenar el escenario.

Además, señalaron que la presentación se sintió tímida y con una energía baja, aspectos que resultan clave en canciones sutiles pero intensas como las de Carla Morrison. Por ello, Estrella recibió votos negativos. ¿Crees que Estrella debería regresar a Yo Soy con más seguridad escénica?

