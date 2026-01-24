Alejandro, estudiante de Medicina y parte de una banda tributo a The Strokes, se presentó como Julian Casablancas, combinando su formación artística con una carrera profesional exigente.

“Tengo mi banda tributo desde hace un par de años”, contó antes de cantar. Su interpretación mostró un timbre cercano al personaje y una técnica vocal bien trabajada, algo que el jurado no pasó por alto. Sin embargo, Ricardo Morán fue claro tras escucharlo: “El timbre está cercano, pero no he visto al personaje”. En una devolución tan reflexiva como directa, agregó que decirle que no quizá lo llevaba “al mundo de salvar vidas y cuidar gente, y eso es maravilloso”. Por su parte, Jely coincidió en que la técnica estaba presente, pero faltaba integrar el trabajo actoral: “Este es un programa donde hay que unir voz y personaje”.

Finalmente, ambos jurados le dijeron que no, destacando que la imitación necesitaba mayor construcción escénica para funcionar en el formato del programa. ¿Volverá Alejandro con una versión más sólida del personaje? ¿Decidirá apostar nuevamente por la música o concentrarse en la medicina?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!