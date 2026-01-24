Samary Espinoza, joven cantante de San Juan de Miraflores, llegó para imitar a María Becerra, cargada de energía y entusiasmo, pero también de presión.

Al iniciar su presentación, los nervios le jugaron en contra y olvidó la letra en dos oportunidades. Lejos de rendirse, recibió el respaldo del jurado. “No hay problema, empezamos de nuevo, tranquila”, le dijeron mientras Cachín le sugería leer la letra para volver a intentarlo.

En la tercera oportunidad, Samary logró completar la canción, mostrando momentos de buena intención vocal, pero el jurado fue claro. “Tienes talento, pero necesitas confiar más en ti y ensayar para tener una audición sólida”, le indicó Jely antes de tomar la decisión final.

Finalmente, pese al esfuerzo y la perseverancia, Samary no pasó a la siguiente ronda. Aun así, se llevó palabras de aliento y la certeza de que el camino artístico continúa. ¿Logrará volver más preparada? ¿La veremos nuevamente en el escenario?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!