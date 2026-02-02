Yo Soy castings 2026: ¡Entre el sí y el no! Pepe regresa al casting como Iván Cruz
El jurado reconoció el esfuerzo, pero la competencia se vuelve más dura.
Pepe Saguma regresó decidido a demostrar que las recomendaciones sí se pueden convertir en evolución. El cantante, quien hace solo 25 días ya había pasado por el escenario, volvió de nuevo para imitar a Iván Cruz, tras haber sido recordado por su tributo a Eduardo Franco en galas anteriores. “Ensayo, bastante ensayo. He tomado en cuenta cada detalle que me dijeron”, aseguró antes de cantar.
Su presentación mostró avances, pero también generó opiniones divididas. Jely fue clara: “Agrega más oscuridad al timbre y a la energía del personaje”, aunque finalmente le dio el sí. Ricardo, en cambio, fue más crítico: “Lo escucho solo por momentos”, y votó en contra.
Cachín valoró su perseverancia y actitud: “Me gusta cómo has asumido el reto de volver con el mismo personaje”, y le dio el sí decisivo. Así, Pepe avanzó, aunque con una advertencia: la competencia será fuerte.
¿Logrará oscurecer aún más su interpretación? ¿Podrá destacar entre otros imitadores del mismo personaje?
