Ender regresó con una historia de esfuerzo y evolución. Luego de haber recibido una negativa en su anterior paso por el programa, el imitador contó que, lejos de rendirse, continuó viajando por todo el Perú, presentándose como Nicky Jam, fortaleciendo su carrera artística y apoyando económicamente a su madre.

Antes de cantar, Ender aseguró haber mejorado en todo: desde el peso de la voz hasta el manejo escénico y la seguridad sobre el escenario. Esa confianza se hizo evidente cuando anunció con firmeza: “Yo soy Nicky Jam”, dando inicio a una presentación que rápidamente captó la atención del jurado.

Desde los primeros segundos, la imitación mostró mayor solidez vocal, logrando conectar con el personaje de forma convincente. La evolución fue tan clara que el jurado decidió detener la presentación para dar su veredicto.

Los jueces coincidieron en que el avance es notorio y destacaron que la imitación ya se siente madura y profesional, al punto de reflejar la experiencia adquirida en giras y presentaciones. Con esos argumentos, Ender recibió tres votos a favor y aseguró su pase a la siguiente ronda del casting. ¿Crees que Ender puede convertirse en uno de los imitadores más fuertes de esta temporada? ¿Hasta dónde llegará su camino en Yo Soy?

