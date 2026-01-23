Emanuel regresó al escenario con una clara evolución desde su última presentación. El imitador contó que, tras su paso anterior por el programa, realizó múltiples eventos interpretando a Ricardo Arjona.

Desde los primeros versos, Emanuel demostró un mayor dominio escénico. Aunque reconocieron que la técnica vocal aún está en proceso, el jurado destacó una clara evolución en los gestos, la corporalidad y la intención interpretativa. Además, se valoró que Emanuel esté llevando clases y continúe formándose para seguir creciendo en el personaje.

Con dos votos positivos, Emanuel logró pasar a la siguiente etapa, recibiendo el respaldo del jurado y el reto de no acomodarse y seguir puliendo su imitación. ¿Logrará Emanuel perfeccionar la técnica vocal de Ricardo Arjona? ¿Hasta dónde llegará en esta nueva etapa?