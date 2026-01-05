Elver Cortegana, recordado por su paso por La Voz Perú en el equipo de Jerry Rivera, regresó a la televisión esta vez imitando a David Bisbal. Apenas cantó su primera frase, el jurado se miró y reaccionó de inmediato: los tres dijeron que sí sin dejarlo avanzar más.

“Es el casting más corto de la historia”, bromearon antes de pedirle que continúe solo para disfrutarlo. Su voz sólida, la potencia y el dominio vocal fueron incuestionables, aunque le marcaron un reto claro: trabajar más los movimientos y el baile del personaje.

¿Podrá pulir el desplante escénico? ¿Seguirá sorprendiendo en la siguiente ronda?

