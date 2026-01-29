Elena volvió decidida a tener una nueva oportunidad. La participante, de República Dominicana, recordó su paso anterior por el programa, cuando se presentó con un personaje distinto y destacó por su carisma y energía, aunque los nervios le jugaron en contra.

Esta vez, optó por un cambio estratégico y apostó por un género que asegura dominar: la cumbia. Convencida de que este estilo forma parte de su repertorio habitual y respaldada por su familia, Elena decidió imitar a Leslie Águila, con la intención de mostrarse más cómoda y segura sobre el escenario.

Sin embargo, aunque inició su presentación con entusiasmo y una actitud positiva, el jurado fue contundente en sus observaciones. Señalaron que, tras los primeros segundos, la energía corporal se apagó y que la imitación no logró sostenerse ni a nivel vocal ni escénico. Además, recalcaron problemas de desafinación y la falta de similitud con el timbre y presencia característica de la cantante original.

Elena recibió dos votos negativos, quedando fuera de la competencia en esta etapa del casting. ¿Crees que Elena debería volver a intentarlo con otro personaje o seguir perfeccionando su propuesta dentro de la cumbia?

