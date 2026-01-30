Carolina Galindo, viajó desde Tacna alentada por sus hijos, su esposo y una llamada clave de su padre. “Mi papá me dijo: el casting es hoy y tienes que venir”, contó emocionada.

Para calmar los nervios, el jurado conversó con ella antes de cantar. Entre risas, Carolina reveló que trajo tacones para su caracterización de Rocío Jurado, pero el shampoo explotó en la maleta, arruinó los zapatos y hasta se rompió un taco.

Tras una primera canción, el jurado pidió una segunda oportunidad y ajustes claros: más matiz, timbre más delgado y bajar el vibrato. Ricardo Morán fue directo: “Cantas muy bien y estás cerca, no me gusta decirle que no a alguien que canta así”, aunque le recomendó elegir mejor las canciones. Cachín coincidió: “Con bastante trabajo y más timbre español, lo puedes lograr”.

El resultado fue positivo: Carolina pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará afinar el timbre y consolidar a Rocío Jurado? ¿Qué cambios traerá en el futuro?

