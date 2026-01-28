Wilfredo de la Cruz quien vino al programa como Picaflor de los Andes contó que a las 5 de la mañana se enteró que había casting y decidió viajar de inmediato a Lima. “Tomé mis decisiones y le dije a mi esposa: me voy a Lima”, relató antes de subir al escenario.

Con una interpretación cargada de nostalgia, Wilfredo dedicó su presentación como un mensaje de padre a hijo. Tras escucharlo, Ricardo Morán fue claro: “A pesar de todo, has sacado sentimiento, fuerza y vibra. Yo voy a decir que sí”. Cachín, visiblemente emocionado, agradeció la carga nostálgica y también le dio el sí: “Gracias por demostrar que sí se puede”.

Con dos votos a favor, Wilfredo logró avanzar y empezar de nuevo en el escenario que tanto anhelaba.

