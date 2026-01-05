Aarón, conocido artísticamente como Fako, viajó desde Piura decidido a imitar a Maluma. Bachiller en Derecho, locutor y personal trainer, el participante contó que también realiza shows con este tributo urbano antes de presentarse en el escenario.

Después de su presentación el jurado fue claro: reconocieron el acento colombiano, pero señalaron que el timbre, la afinación y la forma de cantar no se acercaban al personaje. “Estoy escuchando a Aarón cantando karaoke, no una imitación”, comentaron.

Aunque destacaron que canta bien y tiene identidad propia, los tres jurados coincidieron en el no, y Aarón no pasó a la siguiente ronda. ¿Fue una mala elección de personaje? ¿Debió apostar por su propio estilo?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!